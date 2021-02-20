Лидер "Оппозиционной платформы - За життя" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, "незаконными".

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

Медведчук отметил, что санкции, введенные против него и его жены “не могут применяться иначе как по решению суда”.

В частности, кум Путина заявил, что президент Владимир Зеленский “перешел последние моральные границы” и “ударил по самому дорогому”.

“То, что делает сегодня власть, можно назвать только “торжеством” произвола, анархии и беззакония. Зеленский перешел последние моральные границы, ударив по самому дорогому – по моей любимой жене Оксане Марченко”, – заявил Медведчук.

Он также отметил, что всегда оставался “законопослушным гражданином”. При этом он отметил, что не испугался, а намерений бежать не имеет.

Как сообщалось ранее, Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующее решение должен ввести в действие президент Украины, по состоянию на 21:00 пятницы такой указ не был опубликован.