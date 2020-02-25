Об этом пишет CNN.
Иск Ванессы Брайант был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса в понедельник.
В иске утверждается, что в результате крушения вертолета Island Express, его владельцем было совершено “множество преступлений”. В результате авиакатастрофы погибли еще семь человек, в том числе пилот Ара Зобаян.
“Island Express Helicopters несет ответственность за все без исключения действия Ара Джорджа Зобаяна, включая его небрежное пилотирование и эксплуатацию вертолета”, – говорится в иске.
В компании Island Express Helicopters заявили, что не будут комментировать предстоящие судебные разбирательства
“Это был трагический несчастный случай. Мы не будем комментировать предстоящие судебные разбирательства”, – говорится в заявлении компании.
Как сообщалось ранее, легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта и его дочь Джиану, которые погибли в авиакатастрофе, тайно похоронили около двух недель назад.
- Крушение вертолета Коби Брайанта произошло утром 26 января в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Гибель 41-летнего Коби Брайанта официально подтвердили власти.
- При крушении вертолета погибла его 13-летняя дочь Джианна.