Вдова баскетболиста Коби Брайанта - Ванесса подала иск против компании Island Express Helicopters, которая является владельцем вертолета, при крушении которого погибли ее муж и их 13-летняя дочь Джианна.

Об этом пишет CNN.

Иск Ванессы Брайант был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса в понедельник.

В иске утверждается, что в результате крушения вертолета Island Express, его владельцем было совершено “множество преступлений”. В результате авиакатастрофы погибли еще семь человек, в том числе пилот Ара Зобаян.

“Island Express Helicopters несет ответственность за все без исключения действия Ара Джорджа Зобаяна, включая его небрежное пилотирование и эксплуатацию вертолета”, – говорится в иске.

В компании Island Express Helicopters заявили, что не будут комментировать предстоящие судебные разбирательства

“Это был трагический несчастный случай. Мы не будем комментировать предстоящие судебные разбирательства”, – говорится в заявлении компании.

Как сообщалось ранее, легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта и его дочь Джиану, которые погибли в авиакатастрофе, тайно похоронили около двух недель назад.