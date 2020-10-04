Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Людмилу Давыденко зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины, которая баллотируется в ОВО №208 в порядке самовыдвижения “во исполнение решения Верховного Суда”.
“Давыденко Людмила Алексеевна, родилась 5 февраля 1980 в городе Бахмач Бахмачского района Черниговской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, отсутствуют сведения о партийности, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение”, – сообщается на сайте ЦИК.
По данным Центризбиркома, на промежуточных выборах народного депутата в ОВО №208 зарегистрировано 18 кандидатов.
- Напомним, 23 мая в Киеве обнаружили застреленным народного депутата Украины Валерия Давиденко (группа “Довира”). В связи с этим на 208-м округе Черниговской области проведут довыборы.
- На XXVII съезде “Радикальной партии” приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвинули Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу.