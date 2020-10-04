Центральная избирательная комиссия зарегистрировала вдову погибшего народного депутата группы "Доверие" Валерия Давиденко Людмила кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах по округу №208 в Черниговской области.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Людмилу Давыденко зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины, которая баллотируется в ОВО №208 в порядке самовыдвижения “во исполнение решения Верховного Суда”.

“Давыденко Людмила Алексеевна, родилась 5 февраля 1980 в городе Бахмач Бахмачского района Черниговской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, отсутствуют сведения о партийности, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение”, – сообщается на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома, на промежуточных выборах народного депутата в ОВО №208 зарегистрировано 18 кандидатов.