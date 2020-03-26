Об этом свидетельствует указ Президента от 25 марта № 119/2020.
В Службе безопасности Украины отметили, что Лапутина – вторая женщина в истории страны, получившая генеральское звание.
“Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии. Поздравляем Юлию и невероятно гордимся!” – добавили в СБУ.
- 18 октября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил женщине звание генерала. Звания была удостоена начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.