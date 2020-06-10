Ассоциация юристов Украины совместно с Верховным Судом и Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины (АРССУ) приглашают на одиннадцатую онлайн-встречу из серии вебинаров, посвященных обсуждению последней практики Верховного Суда.

Когда: 11 июня 2020, 17:00 – 18:00. Регистрация: по ссылке.

В фокусе:

Определение имущества, которая является частной собственностью одного из супругов и имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. Брачный договор, оспаривание брачного договора. Установление факта проживания одной семьей. Правовой режим имущества, приобретенного женой и мужем, проживающих одной семьей и не состоящих в зарегистрированном браке. Распоряжение общим совместным имуществом супругов. Оспаривание сделок о распоряжении имуществом супругов одним из супругов без согласия другого. Раздел общего имущества супругов. Ответственность касательно долгов супругов. Определение доли одного из супругов в общем совместном имуществе после смерти другого.

Ключевой спикер:

Ольга Ступак, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке.

По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.

Инструкции для подключения будут направлены каждому участнику на электронный адрес, указанный при регистрации.

Обращаем ваше внимание, что вместительность вебинарной комнаты ограничена.

Для всех, кто не успеет занять свои места, вебинар будет транслироваться на странице Ассоциации в Facebook/YouTube. Также ссылка на стрим появится в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.