Ассоциация юристов Украины совместно с Верховным Судом и Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины (АРСС) приглашают на десятую онлайн-встречу из серии вебинаров, посвященных обсуждению последней практики Верховного Суда.

Когда: 04 июня, 17:00 – 18:00

В фокусе:

Состязательность сторон

Достаточное время и возможности для подготовки защиты

Право на допрос свидетеля

Провокация преступления

Ключевой спикер:

Аркадий Бущенко, судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке.

По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.

Инструкции для подключения будут направлены каждому участнику на электронный адрес, указанный при регистрации.

Коллеги, обращаем ваше внимание, что вместительность вебинарной комнаты ограничена. Чтобы гарантированно принять участие в дистанционном участии, просим заходить в вебинарную комнату без опозданий.

Для всех, кто не успеет занять свои места в вебинарний комнате будет происходить прямая трансляция на сайте Ассоциации в Facebook/YouTube. Также ссылки на стрим появится в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Ретрансляция прямого эфира средствами массовой информации возможна при условии обязательного согласования с Ассоциацией юристов Украины. Касательно этого и других вопросов медиа-сотрудничества, обращайтесь, пожалуйста, к представителю Секретариата АПУ по телефону (067) 158-46-46. Контактное лицо – Юлия Гончаренко.

По всем вопросам мероприятия обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел.: (063) 792-30-99 или пишите по адресу: [email protected] Контактное лицо – Татьяна Осауленко.