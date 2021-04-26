Про це на брифінгу після погоджувальної ради заявив перший заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко.
За його словами, фракція на своєму засіданні не змогла погодити системне рішення щодо Тищенка, “пропонувалися різні заходи, які він може здійснити своїми силами”.
“Він (Тищенко – ред.) ще є членом партії, він є членом керівного органу партії – Національної ради громад. Я як голова партії звернувся до політичної ради нашої партії, яка має у травні перше велике засідання проводити щодо розгляду цієї ситуації і винесення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу, а там вже політрада буде розбиратись”, – сказав Корнієнко.
Він зазначив, що не є членом політради, але, якщо його запитають, то зможе запропонувати певні рішення.
“Я не є членом політради, але, якщо мене запитають, я запропоную певні рішення. У нас є догани різного рівня. Є такий формат як тимчасове відлучення від участі у прийнятті рішень, тобто на два-три місяці, на пів року блокується право голосу в цьому органі. Як на мене, це суттєве покарання для учасника керівного органу партії”, — сказав Корнієнко.
Він додав, що керівництво “Слуги народу” буде слідкувати за виконанням Тищенком своїх обіцянок.
- 22 квітня на засідання партії “Слуга народу” обговорили скандал з Миколою Тищенком, який влаштував гучне святкування дня народження своєї дружини. Було прийнято рішення, що Тищенко пояснить цю ситуацію на засіданні політради “Слуги народу”.
- Як сповіщалося, 19 квітня з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. 18 квітня був день народження дружини Тищенка — Алли Барановської.
- Сам Тищенко заявив, що святкування відбувалося в номерах готелю, а не ресторані, і юридично це не заборонено. А Барановська заявила, що 99% гостів мали антитіла до коронавірусу.