Відповідний коментар Степанов озвучив сьогодні на брифінгу, не називаючи при цьому прізвищ.
“Незважаючи на те, що ми пройшли цей пік захворюваності (на коронавірус, – ред.), ситуація стабілізувалася і пішла на спад, це в жодному разі не означає, що ми можемо повністю розслабитися і почати нехтувати тими правилами, тими рекомендаціями, які в нас на сьогодні існують. Ми всі, незважаючи на свій статус, незалежно від того, де ми працюємо, повинні дотримуватися цих правил – заради нашого здоров’я, заради нашого життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади для того, щоб зробити собі приємне“, – наголосив Степанов.
Міністр нагадав для людей, які влаштовують подібні святкування чи планують це робити, що такими діями вони наражають на небезпеку інших людей, котрі святкують з ними. Ці люди можуть захворіти, потрапити в реанімацію чи навіть померти.
“COVID-19 не обирає за соціальним статусом: чи ти політик, чи водій, наприклад. Немає для COVID-19 жодної різниці. Він абсолютно однаково вражає кожен організм”, – зазначив Степанов.
(На відео – з 4:50)
- Напередодні повідомлялося, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. Вчора, 18 квітня, був день народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.
- Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжував працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей були народні депутати та бізнесмени.