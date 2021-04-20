Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав неприпустимим підпільне святкування днів народжень у ресторанах під час карантинних обмежень. Цьому передувала інформація про святкування дня народження дружини нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка.

Відповідний коментар Степанов озвучив сьогодні на брифінгу, не називаючи при цьому прізвищ.

“Незважаючи на те, що ми пройшли цей пік захворюваності (на коронавірус, – ред.), ситуація стабілізувалася і пішла на спад, це в жодному разі не означає, що ми можемо повністю розслабитися і почати нехтувати тими правилами, тими рекомендаціями, які в нас на сьогодні існують. Ми всі, незважаючи на свій статус, незалежно від того, де ми працюємо, повинні дотримуватися цих правил – заради нашого здоров’я, заради нашого життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади для того, щоб зробити собі приємне“, – наголосив Степанов.

Міністр нагадав для людей, які влаштовують подібні святкування чи планують це робити, що такими діями вони наражають на небезпеку інших людей, котрі святкують з ними. Ці люди можуть захворіти, потрапити в реанімацію чи навіть померти.

“COVID-19 не обирає за соціальним статусом: чи ти політик, чи водій, наприклад. Немає для COVID-19 жодної різниці. Він абсолютно однаково вражає кожен організм”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 4:50)