Такер Карлсон, обозреватель и ведущий лояльного к президенту американского телеканала Fox News, обвинил Дональда Трампа в массовых беспорядках по всей стране.

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В понедельник, 1 июня, Такер Карлсон — популярный политический обозреватель, ведущий прайм-тайм шоу “Tucker Carlson Tonight” — заявил, что во время протестов президент Дональд Трамп думал только о себе и не принимал решительных действий для борьбы с массовыми беспорядками.

Сперва в эфире шоу Такер Карлсон рассказал о протестах, продемонстрировал кадры, на которых митингующие портят чужие автомобили и громят магазины.

“Нация пылала на этих выходных. Никто не отвечал за то, чтобы спасти Америку… Так рушатся нации”, — прокомментировал он.

Карлсон упрекнул в том, что произошло, ряд видных консервативных лидеров (в том числе постпреда США в ООН Никки Хейли и вице-президента Майка Пенса).

“Как вы можете защитить мою семью? Как вы собираетесь защищать страну? Как сильно вы пытаетесь?”, — спросил он. Ведущий также напомнил, что во время протестов у Белого дома нападению подвергся репортер телеканала Леланд Виттерт, а затем перешел к нападкам на президента Дональда Трампа. “В Twitter на следующее утро президент заверил Америку, что с ним и его семьей все в порядке. Федеральные телохранители держали их в безопасности. Он не упомянул о защите остальной части нации, большая часть которой была в огне. Казалось, он думал только о себе”, — сказал он. Карлсон также отметил, что для тех, кто поддерживал Трампа на выборах и одобрял его политику, это было “тревожным моментом”. Стоит отметить, что шоу Карлсона выходит на телеканале Fox News, который в последние годы нередко обвиняли в излишней лояльности к Республиканской партии и непосредственно к президенту Дональду Трампу.

На видео с 10 минуты

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.