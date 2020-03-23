Издание New York Times опубликовало галерею фотоснимков об опустевших городах, а также о способности, которую человечество не утратило - о способности объединяться ради общего блага.

Снимки опубликовало американское издание New York Times. #Буквы публикуют фотографии и перевод материала.

В послевоенный период Нью-йоркский музей современного искусства представил знаменитую фотовыставку “Семья человека”. Темой выставки были люди, массы людей и важность их взаимодействии. Сегодня американское издание посвятило серию фотографий эпидемии коронавирусу, в частности — опустевшим улицам по всему миру. Серия фотоснимков “Величественная пустота” показывает “туристические Мекки” в непривычном свете — безлюдными.

Издание пишет, что эпидемия коронавируса – это глобальное бедствие, с которым столкнулось человечество. Выдающиеся места и знаменитые города опустели и превратились в “призраки” в этот, непростой для человечества, период. Некогда оживленные площади, пляжи, храмы, железнодорожные станции и рестораны окутались пустотой, которая распространяется по миру так же как и сам вирус.

Тысячи лет спустя после античного периода знаменитые общественные площади по всему миру остаются магнитами для наших душ, притягивают нас, как для удовольствия, так для и утешения, измеряют нашу коллективную температуру, вместе с нами празднуют и протестуют. Площади Тяньаньмэнь, площади Тахрир, площади Таксим и другие пережили не одно восстание.

Города по всему миру сегодня оказались окружены вирусом. Однако за всю свою историю там не раз пересматривалась инфраструктура, менялось городское зонирования, чтобы обеспечить больше света и воздуха, создавались общественные места, возводились здания и другие объекты, и в этом и были представлены новые рубежи гражданского стремления.

Нынешняя пустота улиц, вызванная необходимостью охраны общественного здоровья, может послужить толчком, как и для прогресса, так и антиутопии. Но это многообещающе говорит о том, что, прислушиваясь к экспертам и оставаясь в стороне, мы еще не потеряли способность объединяться для общего блага. В конце концов, Covid-19 не выбирает по партийной принадлежности.

Эти изображения преследуют воображение, как кадры из фильмов о чуме и апокалипсисе, но в некотором отношении они и обнадеживают. Они также напоминают нам, что красота требует человеческого взаимодействия. Здание, ярмарочные площади, железнодорожные станции и храмы не могут выглядеть мрачно и пусто сами по себе. Многие из них являются произведениями искусства. Их сегодняшняя пустота кричит о существовании, отделенном от человеческого бытия и безразборного шума повседневной жизни. Они представляют собой опыт, останки потерянной цивилизации, на которые чудом натолкнулись исследователи. Они воспевают романтику руин. И эта красота влечет за собой что-то еще. Это то, что дарим мы – момент, когда мы вернемся.

Лондон. Так выглядит час пик в крупном мегаполисе.

Мюнхен. Метро без пассажиров.

Москва. Места для зрителей опустели и оставались таковыми и на репетиции, и для онлайн-представления.

Пекин. Одинокая закусочная, известная своей ночной жизнью.

Каракас. Второй день общенационального карантина Венесуэлы.

Лос-Анджелес. Неизменный океан, едва узнаваемый пляж в Санта-Монике.

Барселона. Голуби на Лас Рамблас.

Нью-Джерси. Американская закусочная в Вест Орандже была открыта – но только на вынос.

Сринагар, Индия. В туристический сезон – без туристов, лодки – без пассажиров.

Бангкок. Улицы страха города, популярном среди китайских гостей из Ухани.

Берлин. Держите дистанцию, призывает правительство Германии.

Нью-Дели. День ярмарки в Красном форте.

Рим. Вид с Испанской лестницы.

Вашингтон. Даже сезон цветения вишни не привлекал посетителей в Мемориал Линкольна.

Токио. Когда мир перестает путешествовать.

Сеул. Вспышка в Южной Корее на протяжении нескольких недель была самой страшной за пределами Китая.

Сиэтл. Купить хот-дог так же мало шансов, как и посетить Спейс Нидл.

Милан. Навильи, где миланцы часто собираются в конце дня.

Сан-Франциско. Жителям Калифорнии было приказано оставаться дома.

Пакистан. Никаких товарищей.