Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритании необходимо повысить свой потенциал для проведения кибератак на иностранных врагов.

Об этом говорится в его выступлении, которое опубликовала канцелярия премьер-министра.

“Киберсила революционизирует нашу жизнь и ведение войн точно так же, как авиация 100 лет назад”, – сказал Джонсон.

Во вторник он должен представить парламенту долгосрочный обзор стратегии национальной безопасности, который, как предполагают СМИ, может привести к сокращению личного состава вооруженных сил.

“В обзоре будет подчеркнута важность кибер-технологий для нашего образа жизни – будь то победа над нашими врагами на поле боя, повышение безопасности Интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей”, – отмечается в заявлении.

В 2019 году Великобритания потратила на оборону 59 миллиардов долларов, или 2,1% национального дохода. Это больше, чем любая другая крупная европейская страна, но намного меньше 3,5% дохода, расходуемого Соединенными Штатами.

В последние годы Великобритания вложила значительные средства в дорогостоящие авианосцы и поддерживает ядерное оружие, но ее сухопутные силы сократились после окончания холодной войны.

Некоторые британские СМИ сообщили, что обзор потребует сокращения численности военнослужащих еще на 12 500 человек до примерно 70 000 человек.

В субботу министерство обороны заявило, что разговоры о сокращениях на данном этапе спекулятивны.

Джонсон сказал, что Национальные киберсилы – включая разведчиков, представителей министерства обороны и ученых – будут иметь постоянную базу в северной Англии, поскольку правительство пытается стимулировать региональное развитие за пределами Лондона.

Национальные кибернетические силы страны (NCF) нацелены на угрозы, включая иностранные системы ПВО и мобильные телефоны людей, которых правительство считает серьезными преступниками или террористами.

Ведомство было создано в прошлом году вместе со специальным армейским полком, специализирующимся на кибервойне. В 2016 году был создан Национальный центр кибербезопасности, чтобы консультировать правительство и общественность о том, как снизить риск кибератак.