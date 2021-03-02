В Великобритании зафиксированы самые низкие показатели умерших от COVID-19, а также наименьшее с октября количество новых случаев заболевания.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Сообщается, что за 28 дней умерло 104 человека, тест на COVID-19 у которых был положительный. По состоянию на понедельник, общее число погибших в стране составило 122 953 человека.

Отмечается, что предыдущий самый низкий показатель – 102 случая смерти – был зарегистрирован 26 октября.

Также было подтверждено еще 5455 случаев заболевания, что является самым низким показателем со 2 октября.

Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано 4 182 009 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании после начала массовой вакцинации уровень заболеваемости COVID-19 упал на 70%.