Об этом пишет британское издание The Guardian.
Сообщается, что за 28 дней умерло 104 человека, тест на COVID-19 у которых был положительный. По состоянию на понедельник, общее число погибших в стране составило 122 953 человека.
Отмечается, что предыдущий самый низкий показатель – 102 случая смерти – был зарегистрирован 26 октября.
Также было подтверждено еще 5455 случаев заболевания, что является самым низким показателем со 2 октября.
Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировано 4 182 009 случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что в Великобритании после начала массовой вакцинации уровень заболеваемости COVID-19 упал на 70%.
- Ранее британское правительство объявило о намерении обеспечить первой дозой вакцины против COVID-19 каждого взрослого до 31 июля. Это на месяц быстрее, чем было запланировано ранее.