В понедельник, 27 июля, правительство Великобритании представило новую стратегию и анонсировало пакет мер, направленных на борьбу с ожирением среди населения.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Около 63% взрослого населения имеют лишний вес или живут с ожирением, а каждый третий ребенок, который вынужденно прекращает обучение в школе, делает это из-за ожирения. Лечение заболеваний, связанных с ожирением, обходится стране в 6 млрд фунтов стерлингов ежегодно.

Особое внимание на проблему обратили в связи с пандемией COVID-19.

“Борьба с ожирением, бомбой замедленного действия, была выдвинута на первый план в связи с повышенным риском от COVID-19. Жизнь с избыточным весом повышает риск тяжелого течения заболевания или смерти от COVID-19, при этом риск значительно увеличивается по мере увеличения индекса массы тела (ИМТ). Почти 8% критически больных пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии страдают ожирением”, — отметили в пресс-службе правительства.

Какие меры будут введены?

Сейчас правительство разрабатывает пакет мер, которые должны помочь гражданам “взять под контроль свое будущее, похудеть, стать активными и вести здоровый образ жизни”. Согласно анонсу, планируются такие шаги:

Ограничение рекламы нездоровой пищи. Правительство намерено разработать законы, которые будут предусматривать запрет на показ рекламы продуктов с высоким содержанием жира, сахара или соли в Сети и по телевизору до 21 часа, поскольку в это время ее могут увидеть дети.

Указано, что в настоящее время почти половина (47%) рекламных объявлений на некоторых телеканалах связаны с такими продуктами, с 18 до 21 часов доля рекламы вредной пищи достигает 60%.

Запрет на проведение акций “купи один, получи один бесплатный”. Новое законодательство предусматривает запрет продвижения продуктов с высоким содержанием жира и сахара путем проведения акций “купи один, получи один бесплатный”.

Вредные товары не будут на видных местах. Правительство намерено ввести запрет на размещение продуктов с высоким содержанием жира и сахара на видных местах в магазинах, таких как кассы и входы, а также в Интернете. При этом подразумевается, что вместо этого магазины будут продвигать более здоровую пищу.

Указание калорийности продуктов и алкоголя. Крупные рестораны, кафе и закусочные хотят обязать указывать калорийность блюд, которые они продают. Планируется также введение маркировки калорийности алкогольных напитков по аналогии с блюдами.

В этом ключе предлагается также обязать производителей вынести информацию о продуктах (состав, калорийность, БЖУ и пр.) на переднюю часть упаковки, поскольку

“Исследования показывают, что люди, которые обращают внимание на этикетку на упаковке с пищей, имеют более здоровые корзины для покупок: меньше калорий, меньше сахара, жира и соли, а также больше клетчатки”, — отметили в правительстве.

Доступные услуги для контроля веса. Правительство намерено расширить перечень медицинских услуг, направленных на снижение веса пациентов. Речь идет о мобильном приложении для самообслуживания и онлайн-инструментах для людей с заболеваниями, связанными с ожирением, и ускорение программы профилактики диабета.

Медикам будет предложено пройти обучение и стать “тренерами по здоровому весу”, которые будут помогать пациентами терять вес. Врачам общей практики будет также предложено назначать пациентам упражнение и проводить мероприятия, способствующие тому, чтобы люди поддерживали себя в форме.