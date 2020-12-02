Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Британский регулирующий орган – Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) признало вакцину безопасной. Указанная вакцина обеспечивает до 95% защиты от COVID-19.
“Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Это произошло после месяцев тщательных клинических испытаний и тщательного анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности”, – говорится в заявлении министерства здравоохранения, опубликованном на сайте британского правительства.
Вакцинация населения из групп риска может стартовать в Британии уже в ближайшие дни. В министерстве подчеркнули, что “вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели”.
“Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в скором времени опубликует финальные рекомендации относительно приоритетных групп для получения вакцины, включая жителей домов престарелых, медицинских работников, пожилых и клинически крайне уязвимых (лиц, – ред.)”, – отмечается в заявлении МОЗ.
Страна уже заказала 40 миллионов доз вакцины: этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек. Около 10 миллионов доз доставят в Британию в ближайшее время (первые 800 тысяч доз – в ближайшие дни).
Как отмечает ВВС, это самый быстрый случай разработки вакцины: то, что может занимать годы, ученые сделали за 10 месяцев.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что готовы начать вакцинацию уже в начале следующей недели. Это будет “самой крупномасштабной кампанией вакцинации в истории страны”.
Около 50 больниц в Британии находятся в режиме ожидания. Кроме того, сейчас создаются центры вакцинации в таких местах, как конференц-центры.
Хотя вакцинация вскоре стартует, жителей Британии призывают и дальше соблюдать карантинные правила: носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки. А также изолироваться в случае болезни.
Что это за вакцина?
Разработка Pfizer – это новый тип вакцины (матричная РНК –вакцина). Она использует крошечный фрагмент генетического кода коронавируса, чтобы научить организм бороться с COVID-19 и создать иммунитет.
Вакцину мРНК никогда раньше не использовали на людях, хотя люди получали вакцину во время клинических испытаний.
Эта вакцина должна храниться при температуре -70 градусов и транспортироваться в специальных ящиках с сухим льдом. После доставки ее можно хранить до пяти дней в холодильнике.
Кто и когда получит вакцину в Британии?
Эксперты составили предварительный список, кто и когда будет вакцинирован. Речь идет о людях из групп риска: жителях и персонале домов престарелых, людях старше 80 лет, медицинских и социальных работниках.
Они получат первые запасы вакцины – некоторые уже со следующей неделе.
Массовая иммунизация всех людей старше 50 лет, а также молодых людей, которые имеют заболевания, может произойти в 2021 году, когда будет больше запасов вакцин.
Вакцину от Pfizer будут вводить двумя инъекциями с интервалом в 21 день.
- Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.