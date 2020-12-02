Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Британский регулирующий орган – Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) признало вакцину безопасной. Указанная вакцина обеспечивает до 95% защиты от COVID-19.

“Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Это произошло после месяцев тщательных клинических испытаний и тщательного анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности”, – говорится в заявлении министерства здравоохранения, опубликованном на сайте британского правительства.

Вакцинация населения из групп риска может стартовать в Британии уже в ближайшие дни. В министерстве подчеркнули, что “вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели”.

“Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в скором времени опубликует финальные рекомендации относительно приоритетных групп для получения вакцины, включая жителей домов престарелых, медицинских работников, пожилых и клинически крайне уязвимых (лиц, – ред.)”, – отмечается в заявлении МОЗ.

Страна уже заказала 40 миллионов доз вакцины: этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек. Около 10 миллионов доз доставят в Британию в ближайшее время (первые 800 тысяч доз – в ближайшие дни).

Как отмечает ВВС, это самый быстрый случай разработки вакцины: то, что может занимать годы, ученые сделали за 10 месяцев.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что готовы начать вакцинацию уже в начале следующей недели. Это будет “самой крупномасштабной кампанией вакцинации в истории страны”.

Около 50 больниц в Британии находятся в режиме ожидания. Кроме того, сейчас создаются центры вакцинации в таких местах, как конференц-центры.

Хотя вакцинация вскоре стартует, жителей Британии призывают и дальше соблюдать карантинные правила: носить маски, придерживаться социальной дистанции, мыть руки. А также изолироваться в случае болезни.

Что это за вакцина?

Разработка Pfizer – это новый тип вакцины (матричная РНК –вакцина). Она использует крошечный фрагмент генетического кода коронавируса, чтобы научить организм бороться с COVID-19 и создать иммунитет.

Вакцину мРНК никогда раньше не использовали на людях, хотя люди получали вакцину во время клинических испытаний.

Эта вакцина должна храниться при температуре -70 градусов и транспортироваться в специальных ящиках с сухим льдом. После доставки ее можно хранить до пяти дней в холодильнике.

Кто и когда получит вакцину в Британии?

Эксперты составили предварительный список, кто и когда будет вакцинирован. Речь идет о людях из групп риска: жителях и персонале домов престарелых, людях старше 80 лет, медицинских и социальных работниках.

Они получат первые запасы вакцины – некоторые уже со следующей неделе.

Массовая иммунизация всех людей старше 50 лет, а также молодых людей, которые имеют заболевания, может произойти в 2021 году, когда будет больше запасов вакцин.

Вакцину от Pfizer будут вводить двумя инъекциями с интервалом в 21 день.