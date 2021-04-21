Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна почала розробляти пігулки для лікування COVID-19 в домашніх умовах.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Джонсон висловив надію, що ліки з’являться до осені й допоможуть боротися з очікуваної третьою хвилею.

Мета полягає в тому, щоб передати їх людям з позитивним результатом тесту або контактували з хворим.

Зазначається, що вже створена цільова група для нагляду за роботою і майбутніми випробуваннями над новим препаратом.

Проте поки що не визначені методи лікування, які можна було б використовувати.

“Коли ми дивимося на те, що відбувається в інших країнах, де зараз рекордна кількість випадків захворювання, ми не можемо обманювати себе тим, що COVID пішов”, – заявив Джонсон.

За останніми даними, зараз в британських лікарнях знаходиться менш як 2000 пацієнтів з COVID-19.

“Зараз я не бачу нічого, що змушувало б нас якимось чином відхилитися від наміченого плану, який ми розробили – обережного, але незворотного. Більшість вчених в цій країні як і раніше твердо дотримуються думки, що на якомусь етапі в цьому році буде ще одна хвиля коронавірусу”, – сказав прем’єр.

За його словами, противірусні препарати можуть стати третім методом захисту, поряд з щепленнями й масовим тестуванням.

“Ми повинні, наскільки це можливо, навчитися жити з цією хворобою, як ми живемо з іншими хворобами”, – додав прем’єр-міністр.