#Буквы рассказывают, что значит этот день, а также что сегодня можно и нельзя делать.

История праздника

В первый день после распятия и погребения Христа, с самого утра, к прокуратору Пилату пришли первосвященники в сопровождении фарисеев. Они попросили поставить у гроба Иисуса стражу, чтобы ученики не похитили тело и не сказали, что он воскрес. Понтий разрешил выставить охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложить печать.

По поверьям после распятия ученики положили тело Спасителя в новую пещеру в скале, где до того никого не хоронили. Стража подтвердила, что никто не мог ступить внутрь или выйти наружу. Именно это впоследствии послужило доказательством истинного чуда — воскресения Сына Божия.

Также считается, что на второй день пребывания во гробе Иисус спустился в ад и сокрушил его врата. Он принес во тьму преисподней свет евангельской проповеди и возвестил о победе добра над злом. Спаситель опустошил ад, забрал с собой Адама, Еву, всех праведников и привел их в райскую обитель. Сошествием в ад Иисус завершил Свои искупительные мучения за человечество.

Что можно делать в этот день:

Молиться;

Печь паски и готовить праздничные угощения;

Красить яйца;

Раздавать милостыню всем нуждающимся;

Украшать дом;

Также следует помириться с тем, с кем вы в ссоре.

Что нельзя делать в Великую субботу

Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.

Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;

Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

Нельзя смеяться, танцевать и петь;

Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Запрещаются работы по саду;

Есть также запрет на занятия рукоделием;

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;

Народные приметы:

Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым;

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать;

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость;

Считается, что в этот день нельзя ничего отдавать из дома. Отдавая вещь, ты отдашь благополучие и здоровье членов семьи;

Нельзя в Великую субботу гулять свадьбу, это приводит к тому, что брак очень быстро распадается;

Также считается, что в Великую субботу нельзя никому отказывать в просьбах.