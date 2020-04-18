#Буквы рассказывают, что значит этот день, а также что сегодня можно и нельзя делать.
История праздника
В первый день после распятия и погребения Христа, с самого утра, к прокуратору Пилату пришли первосвященники в сопровождении фарисеев. Они попросили поставить у гроба Иисуса стражу, чтобы ученики не похитили тело и не сказали, что он воскрес. Понтий разрешил выставить охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложить печать.
По поверьям после распятия ученики положили тело Спасителя в новую пещеру в скале, где до того никого не хоронили. Стража подтвердила, что никто не мог ступить внутрь или выйти наружу. Именно это впоследствии послужило доказательством истинного чуда — воскресения Сына Божия.
Также считается, что на второй день пребывания во гробе Иисус спустился в ад и сокрушил его врата. Он принес во тьму преисподней свет евангельской проповеди и возвестил о победе добра над злом. Спаситель опустошил ад, забрал с собой Адама, Еву, всех праведников и привел их в райскую обитель. Сошествием в ад Иисус завершил Свои искупительные мучения за человечество.
Что можно делать в этот день:
- Молиться;
- Печь паски и готовить праздничные угощения;
- Красить яйца;
- Раздавать милостыню всем нуждающимся;
- Украшать дом;
- Также следует помириться с тем, с кем вы в ссоре.
Что нельзя делать в Великую субботу
Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.
- Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;
- Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);
- Нельзя смеяться, танцевать и петь;
- Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;
- Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;
- Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;
- Нельзя мыться;
- Запрещаются работы по саду;
- Есть также запрет на занятия рукоделием;
Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;
Народные приметы:
Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым;
Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать;
Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость;
Считается, что в этот день нельзя ничего отдавать из дома. Отдавая вещь, ты отдашь благополучие и здоровье членов семьи;
Нельзя в Великую субботу гулять свадьбу, это приводит к тому, что брак очень быстро распадается;
Также считается, что в Великую субботу нельзя никому отказывать в просьбах.
- Ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев оставаться дома на праздники.