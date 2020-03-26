Кораллы в Большом Барьерном рифе в Австралии за последние пять лет в третий раз подверглись масштабному обесцвечиванию.

Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC.

Отмечается, что более высокие температуры моря, особенно в феврале, привели к огромным потерям кораллов в самой большой в мире рифовой системе.

Ученые говорят, что они обнаружили широко распространенное отбеливание, в том числе обширные участки с серьезными повреждениями.

При этом, две трети рифа уже были повреждены в 2016 и 2017 годах.

Рифовая система, которая охватывает более 2300 км, является объектом Всемирного наследия. В прошлом году Австралия была вынуждена понизить свой пятилетний прогноз по рифам с плохого до очень плохого из-за воздействия антропогенного изменения климата.

В четверг администрация морского парка Большого Барьерного рифа заявила, что последние аэрофотосъемки показали, что степень обесцвечивания на рифе масштабнее, чем было ранее.