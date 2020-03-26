Об этом пишет британская телерадиокомпания BBC.
Отмечается, что более высокие температуры моря, особенно в феврале, привели к огромным потерям кораллов в самой большой в мире рифовой системе.
Ученые говорят, что они обнаружили широко распространенное отбеливание, в том числе обширные участки с серьезными повреждениями.
При этом, две трети рифа уже были повреждены в 2016 и 2017 годах.
Рифовая система, которая охватывает более 2300 км, является объектом Всемирного наследия. В прошлом году Австралия была вынуждена понизить свой пятилетний прогноз по рифам с плохого до очень плохого из-за воздействия антропогенного изменения климата.
В четверг администрация морского парка Большого Барьерного рифа заявила, что последние аэрофотосъемки показали, что степень обесцвечивания на рифе масштабнее, чем было ранее.
Extreme #coral bleaching today, Central #GreatBarrierReef.
Tomorrow, we’ll assess reefs south of Townsville. pic.twitter.com/QLesCjAt3B
— Terry Hughes (@ProfTerryHughes) March 23, 2020
- Ранее сообщалось, что ведущие экологи мира ставят под угрозу исчезновения такие популярные места для путешествий, как Большой Барьерный риф, острова Кирибати в Тихом океане и архипелаг Галапагос.