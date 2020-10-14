Об этом сообщает британское агентство ВВС со ссылкой на исследование австралийских ученых.
Исследование провели ученые из Центра по изучению коралловых рифов ARC (штат Квинсленд, Австралия). Исследователи оценили состояние и размер коралловых колоний рифа в период с 1995 по 2017 годы.
В итоге выяснилось, что повышение температуры воды спровоцировало сокращение численности всех видов кораллов рифа более чем на 50%.
Гибель кораллов происходит вследствие массового обесцвечивания – процесса, при котором водоросли, живущие с ними в симбиозе, покидают риф (на фоне повышения температуры воды). Без этих водорослей кораллы теряют цвет, становятся уязвимыми.
По словам соавтора исследования, профессора Терри Хьюза, из-за массового обесцвечивания пострадало две трети Большого Барьерного рифа.
Согласно оценкам исследователей, наибольший ущерб рифу был нанесен в 2016 – 2017 годах. Тогда из-за высоких температур воды кораллы начали массово обесцвечиваться.
“Время терять нельзя – мы должны резко сократить выброс парниковых газов в атмосферу как можно скорее”, – подчеркивают ученые.
Исследователи отмечают, что кораллы могут восстанавливать свой естественный цвет, если температура воды вернется к норме, но на это могут потребоваться десятилетия.
“Результаты нашего исследования показали, что Большой Барьерный риф утерял прежние возможности к восстановлению, поскольку сейчас появляется все меньше как новых побегов, так взрослых полипов, способных размножаться”, – рассказал один из авторов исследования, Энди Дитцель.
В прошлом году агентство по морской безопасности при правительстве Австралии официально объявило, что главной угрозой выживанию рифа являются изменения климата, спровоцированные человеческой деятельностью.
Большой Барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на более чем 2300 км. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами (его можно увидеть из космоса).
В 1981 году риф был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- В марте сообщалось, что кораллы в Большом Барьерном рифе в Австралии за последние пять лет в третий раз подверглись масштабному обесцвечиванию.
- Международная группа исследователей из десяти стран и 16 университетов считает, что Мировой океан может восстановиться в течение одного поколения.