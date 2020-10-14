Большой Барьерный риф с 1995 года потерял более половины своих кораллов из-за потепления мирового океана, вызванного изменением климата.

Об этом сообщает британское агентство ВВС со ссылкой на исследование австралийских ученых.

Исследование провели ученые из Центра по изучению коралловых рифов ARC (штат Квинсленд, Австралия). Исследователи оценили состояние и размер коралловых колоний рифа в период с 1995 по 2017 годы.

В итоге выяснилось, что повышение температуры воды спровоцировало сокращение численности всех видов кораллов рифа более чем на 50%.

Гибель кораллов происходит вследствие массового обесцвечивания – процесса, при котором водоросли, живущие с ними в симбиозе, покидают риф (на фоне повышения температуры воды). Без этих водорослей кораллы теряют цвет, становятся уязвимыми.

По словам соавтора исследования, профессора Терри Хьюза, из-за массового обесцвечивания пострадало две трети Большого Барьерного рифа.

Согласно оценкам исследователей, наибольший ущерб рифу был нанесен в 2016 – 2017 годах. Тогда из-за высоких температур воды кораллы начали массово обесцвечиваться.

“Время терять нельзя – мы должны резко сократить выброс парниковых газов в атмосферу как можно скорее”, – подчеркивают ученые.

Исследователи отмечают, что кораллы могут восстанавливать свой естественный цвет, если температура воды вернется к норме, но на это могут потребоваться десятилетия.

“Результаты нашего исследования показали, что Большой Барьерный риф утерял прежние возможности к восстановлению, поскольку сейчас появляется все меньше как новых побегов, так взрослых полипов, способных размножаться”, – рассказал один из авторов исследования, Энди Дитцель.

В прошлом году агентство по морской безопасности при правительстве Австралии официально объявило, что главной угрозой выживанию рифа являются изменения климата, спровоцированные человеческой деятельностью.

Большой Барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на более чем 2300 км. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами (его можно увидеть из космоса).

В 1981 году риф был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.