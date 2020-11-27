Об этом сообщает агентство Reuters.
Государственная компания не выполнила своих долговых обязательств в размере 6,5 млрд юаней (987,48 млн долларов). Китайские регуляторы начали расследование возможных нарушений Huachen закона о раскрытии информации.
Как заявили представители кредитора Gezhi Automobile Technology Co, обязательства Huachen перевесили ее активы, что соответствует требованиям о банкротстве, информирует китайский новостной телеканал CGTN.
В то же время народный суд Шэньяна пришел к заключению, что компания все еще заслуживает реструктуризации.
В Huachen сейчас работают 40 000 человек. Активы компании составляют 190 миллиардов юаней.
Представители Huachen сообщили в официальном заявлении, что если не удастся провести реструктуризацию, компания объявит о банкротстве.
Huachen Automotive Group Holdings является материнской компанией (крупнейшим акционером) холдинга Brilliance China Automotive. Последний в 2003 году создал совместное предприятие с немецким автопроизводителем BMW (BMW Brilliance Automotive Ltd.). Основной задачей этого предприятия стало производство автомобилей BMW для китайского рынка.
В течение следующих почти двух десятилетий BMW Brilliance Automotive приносило хороший доход как BMW, так и Huachen.
Например, в прошлом году BMW Brilliance продала рекордные 550 000 автомобилей и получила 7,6 млрд юаней прибыли. Это принесло компании Huachen дивиденды в размере 232,17 млн долларов США.
На заре автомобильного бума в Китае Huachen была самостоятельным конкурентоспособным игроком. В 2013 году компания продала более 200 тысяч автомобилей под брендом Zhonghua.
Но впоследствии рынок начали завоевывать компании-конкуренты: например, такие, как Geely и Great Wall Motors. Параллельно развивались поддерживаемые государством SAIC Motor и Guangzhou Automobile.
В это время внутренние продажи автомобилей Huachen под брендом Zhonghua упали до 25 270 авто в прошлом году. За три квартала 2020 года компании удалось продать всего лишь 5312 автомобилей.
Как отмечает Reuters, на грани банкротства Huachen оказались по ряду причин: компания не смогла использовать свои ноу-хау и партнерство с BMW для разработки собственных конкурентоспособных автомобилей; допускала стратегические ошибки при формировании модельного ряда; а также слишком поздно расширила производство электромобилей.
Как подчеркнул в комментарии агентству глава консалтинговой компании AutoForesight Йель Чжан, “продукция Huachen не смогла удовлетворить быстро меняющийся рыночный спрос в Китае”.
В компании BMW сообщили Reuters, что финансовые трудности Huachen не повлияют на функционирование совместного предприятия.
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