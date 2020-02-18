В понедельник, 2 марта, у православных и греко-католиков начинается Великий пост, который предшествует празднику Пасхи - Воскресенья Христово.

#Буквы рассказывают об основных правилах для верующих во время поста.

Так как в этом году православная Пасха приходится на 19 апреля, то Великий пост начинается в понедельник, 2 марта, а заканчивается в субботу, 18 апреля. То есть, этот пост будет длиться 48 дней.

Согласно Святому писанию, Иисус Христос после крещения ушел в пустыню, где провел 40 дней в молитвах к Отцу своему.

Именно поэтому Великий пост длится 40 дней.

Великий пост можно разделить на четыре периода: первые 40 дней – Четыредесятница; Лазарева суббота – шестая суббота поста; Вход Господень в Иерусалим – шестое воскресенье поста (Вербное воскресенье); Страстная седмица (Страстная неделя).

Страстная седмица – особое время, когда надо полностью посвятить себя духовному очищению.

Каждый день Страстной недели напоминает верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде над Христом, его страданиях за людей и распятии.

В Великий пост из рациона необходимо полностью исключаются продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты. Помимо этого, пища должна быть простой и дешевой, а сэкономленные деньги стоит потратить на благотворительность. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища.

Во время поста верующие должны себя ограничивать не только в еде, но и в развлечениях и мирских благах.

Правила в Великий пост

В первую и последнюю (Страстную седмицу) недели – особенно строгий пост. Полностью запрещаются продукты животного происхождения. В будни едят один раз в день, вечером.

По субботам и воскресеньям два раза – в обед и вечером.

В понедельник, среду и пятницу – холодная пища без масла.

Во вторник и четверг – горячая пища без масла.

По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного вина (кроме субботы Страстной седмицы).

В Великую субботу многие верующие не едят до наступления Пасхи.

Стоит отметить, что таких строгих правил обычно придерживаются священники и монахи. Обычные верующие просто придерживаются постного меню.

Запретов в питании не рекомендуется соблюдать беременным, детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Подготовка в Пасхе

В Великий четверг (Чистый четверг) пекут традиционный пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа. В Великую пятницу нельзя абсолютно ничего есть, запрещается петь песни и слушать музыку, стирать, шить, резать. В Великую субботу надо все приготовить к походу в церковь на Пасху.

Запреты в Великий пост

Во время Великого поста нельзя:

Проявлять гнев, злость, эгоизм, ссориться, вступать в конфликты, материться.

Сплетничать, распускать слухи, осуждать поступки других людей.

Допускать греховных мыслей.

Развлекаться.

Во время Великого поста нельзя планировать свадьбу. В этот период церковь не венчает.

Следует отказаться от вредных привычек.

Великий пост – самый строгий и самый важный пост у христиан.