Об этом заявил министр здравоохранения Королевства Мэтт Хэнкок, сообщает британское издание The Guardian.

Во время выступления в палате общин министр заявил, что государство в данный момент уже находится “на пике” распространения коронавируса.

При этом, по мнению Хэнкока, перед смягчением карантинных ограничений, Великобритании следует выполнить пять криетриев для того, чтобы избежать второй волны заболеваемости. Сами критерии министр не назвал.

По обновленной информации, в Великобритании зафиксировано 133 495 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 18 100 людей в Королевстве умерли от COVID-19.

За последние сутки в стране был зафиксирован 4451 новый случай заражения коронавирусом.