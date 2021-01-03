Об этом сообщает Reuters.

Британское правительство заявило, что людям можно сделать комбинацию из двух прививок от COVID-19 – в том случае, к примеру, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

Мэри Рамзи, глава отдела иммунизации в Общественном здравоохранении Англии, сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

“Необходимо приложить все усилия, чтобы дать людям ту же вакцину. Но там, где это невозможно, лучше дать вторую дозу другой вакцины, чем не делать вообще”, – сказала она.

COVID-19 унес жизни более 74000 человек в Великобритании – страна занимает второе место по количеству погибших в Европе.

Чиновники спешат доставить дозы в Великобританию, чтобы пресечь распространение вируса, поскольку опасаются, что служба здравоохранения может быть перегружена.

Великобритания была одной из первых стран, которая начала разработку вакцины против коронавируса Оксфордского университета и AstraZeneca, и первой страной, которая одобрила для вакцинации препарат компаний Pfizer и BioNTech.