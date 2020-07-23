Об этом сообщают американский телеканал CNN и британская телерадиокомпания BBC.

В четверг, 23 июля, военные Соединенных штатов Америки и Великобритании заявили, что владеют информацией о том, что в этом месяце Россия “провела неразрушающий тест космического противоспутникового оружия”.

Космическое командование США утверждает, что 15 июля Россия “вывела новый объект на орбиту “Космоса 2543”, спутника, запущенного в 2019 году.

Этот новый “объект” был выпущен в непосредственной близости от другого российского спутника, что, по словам командования, “не соответствует заявленной миссии спутника-инспектора”.

Глава космического управления Великобритании, вице-маршал авиации Харви Смит заявил, что такие действия несут угрозу для важных космических систем.

“Действия такого рода угрожают возникновению осколков, которые может представлять угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию избегать любых дальнейших подобных испытаний”, — сказал он.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2020

В связи с этим последним инцидентом генерал Джей Рэймонд, возглавляющий космическое командование США также заявил о возможных рисках.

“Это еще одно свидетельство продолжающихся усилий России по разработке и испытанию космических систем, это соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические активы”, — отметил он.

Корреспондент BBC Джонатан Маркус указал на то, что за последние десятилетия противоспутниковые возможности продемонстрировали только 4 страны — Россия, США, Китай и Индия. Боеголовки были подняты на самолеты или ракеты, фиксировали инциденты прицеливания на спутники.

Сегодня не существует международного договора, которые бы запрещал или ограничивал использование такого оружия, хотя ряд стран инициировали его создание.