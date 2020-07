В четверг, 23 июля, военные Соединенных штатов Америки и Великобритании заявили, что владеют информацией о том, что в этом месяце Россия “провела неразрушающий тест космического противоспутникового оружия”.

Космическое командование США утверждает, что 15 июля Россия “вывела новый объект на орбиту “Космоса 2543”, спутника, запущенного в 2019 году.

Этот новый “объект” был выпущен в непосредственной близости от другого российского спутника, что, по словам командования, “не соответствует заявленной миссии спутника-инспектора”.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR

