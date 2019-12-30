Великобритания поприветствовала недавний обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" и призвалf Россию освободить всех удерживаемых граждан Украины.

Соответствующее заявление обнародовано министерством иностранных дел Великобритании.

“Мы приветствуем недавний обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных поддерживаемыми россиянами сепаратистами на востоке Украины, давно назревал. … Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениями и немедленно освободить всех остальных Украинские политзаключенные”, — говорится в сообщении ведомства.

В министерства также положительно оценили действия Президента Украины Владимира Зеленского.

“Этот обмен пленными является еще одним примером решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины, и мы высоко ценим его стремление добиться справедливости в отношении тех демонстрантов, убитых в 2014 году”, — подчеркнули дипломаты.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.