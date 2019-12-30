Соответствующее заявление обнародовано министерством иностранных дел Великобритании.
“Мы приветствуем недавний обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных поддерживаемыми россиянами сепаратистами на востоке Украины, давно назревал. … Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениями и немедленно освободить всех остальных Украинские политзаключенные”, — говорится в сообщении ведомства.
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В министерства также положительно оценили действия Президента Украины Владимира Зеленского.
“Этот обмен пленными является еще одним примером решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины, и мы высоко ценим его стремление добиться справедливости в отношении тех демонстрантов, убитых в 2014 году”, — подчеркнули дипломаты.
Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.
Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными.
- Посольство Канады в Украине поприветствовало обмен пленными с террористическими “Л/ДНР” и призвало Россию вернуть незаконно удерживаемых в Крыму украинцев.