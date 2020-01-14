Соответствующий пост Симмонс опубликовала в Twitter.
“Великобритания продолжит оказывать содействие Украине в расследовании этой катастрофы”, — написала она.
Также посол поблагодарила украинские власти за профессиональную реакцию катастрофу.
“Я очень благодарна властям Украины за оперативную и профессиональную реакцию на трагическое сбитии рейса PS752 МАУ в Иране”, — отметила она.
Ранее сообщалось, что 15 января в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета “Международных авиалиний Украины” в Иране 8 января.
Как известно, в результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 14 января в Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.