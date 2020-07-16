США, Великобритания и Канада заявляют, что российские хакеры атаковали исследовательские центры, которые разрабатывают вакцину против коронавируса.

Об этом сообщило американское издание CNN.

По информации, опубликованной Национальным центром кибербезопасности, российская хакерская группа АРТ29, которую также называют “герцоги” и “уютный медведь”, атаковала британские, американские и канадские организации, которые занимаются исследованиями коронавируса и разработкой вакцины.

“Кампания APT29 продолжается в основном против правительственных, дипломатических, аналитических, медицинских и энергетических целей, направленных на кражу ценной интеллектуальной собственности”, – сказано в статье.

“Уютный медведь” – это группа, связанная с российской разведкой, которая предположительно получила доступ к внутренним системам Демократического национального комитета в преддверии выборов в США в 2016 году.

Спикер президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на организации, которые занимаются разработкой вакцин против коронавируса.

Ранее CNN уже сообщили об увеличивающемся количестве кибератак на медицинские учреждения США, которые координируют борьбу с пандемией коронавируса.

“Иностранные субъекты продолжают использовать в своих интересах продолжающуюся пандемию COVID-19. APT29 имеет давнюю историю нацеливания на правительственные, дипломатические, аналитические, медицинские и энергетические организации для получения разведданных, поэтому мы призываем всех серьезно отнестись к этой угрозе и применять меры по смягчению последствий”, – сказала директор по кибербезопасности АНБ Анна Нойбергер.

Аналогичное мнение высказывают в Канадском управлении безопасности. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что атаки российских спецслужб тех организаций, которые работают над разработкой вакцины, являются неприемлемыми.

“В то время как другие преследуют свои эгоистичные интересы с безрассудным поведением, Великобритания и ее союзники продолжают тяжелую работу по поиску вакцины и защите глобального здоровья”, – сказал он.

