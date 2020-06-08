В Великобритании вводят обязательный двухнедельный карантин для людей, которые въезжают в страну из-за границы.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Отмечается, что все, кто прибыл в Великобританию на поезде, пароме и самолете, включая также граждан государства, должны будут предоставить точный адрес, по которому они будут проходить самоизоляцию.

При этом в случае нарушения правил самоизоляции путешествующим грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (1122 евро).

В том случае, если путешественник не может предоставить конкретный адрес, по которому намерен проходить самоизоляцию, жилье на период самоизоляции для него будет организовано правительством Великобритании, однако оплачено оно должно быть за счет самого путешественника.

Уточняется, что карантин не обязательно проходить только тем путешественникам, которые прибыли в Великобританию из Ирландской Республики, острова Мэн и Нормандских островов, а также для транзитных пассажиров.