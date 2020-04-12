Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Указанная сумма в 248 миллионам долларов США будет выделана на деятельность Всемирной организации здравоохранения и благотворительных организаций, таких как “Красный крест”, чтобы замедлить распространение коронавируса в наиболее уязвимых к эпидемии странах и странах, которые развиваются.
В частности, 130 миллионов фунтов стерлингов пойдут в агентства ООН, 65 миллионов – на ВОЗ и еще 50 миллионов фунтов пойдут в “Красный Крест”.
Отметим, в мире на сегодняшний день насчитывается более 1,6 миллиона человек зараженных новым коронавирусом, в то время, как число смертей превысило 100 тысяч. Вспышки эпидемии зарегистрированы в 210 странах после того, как первый случай коронавируса был зарегистрирован в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.
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