Великобритания выделит 200 миллионов фунтов стерлингов (248 миллионов долларов США) на деятельность Всемирной организации здравоохранения, а также на другие неправительственные организации и благотворительные фонды, чтобы предотвратить повторную вспышку коронавируса.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Указанная сумма в 248 миллионам долларов США будет выделана на деятельность Всемирной организации здравоохранения и благотворительных организаций, таких как “Красный крест”, чтобы замедлить распространение коронавируса в наиболее уязвимых к эпидемии странах и странах, которые развиваются.

В частности, 130 миллионов фунтов стерлингов пойдут в агентства ООН, 65 миллионов – на ВОЗ и еще 50 миллионов фунтов пойдут в “Красный Крест”.

Отметим, в мире на сегодняшний день насчитывается более 1,6 миллиона человек зараженных новым коронавирусом, в то время, как число смертей превысило 100 тысяч. Вспышки эпидемии зарегистрированы в 210 странах после того, как первый случай коронавируса был зарегистрирован в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.