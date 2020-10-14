Сегодня, 14 октября, по случаю Дня зaхисника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня кoзацтва в Киеве запланирован ряд мероприятий, среди которых: велопробег и шествие.

Об этом сообщают в Патрульной полиции Киева и в Киевпастрансе.

Так, на сегодня с 10:00 до 14:00 запланирован велопробег.

Организаторы анонсировали следующий маршрут: площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская.

В полиции призывают горожан заранее планировать свой маршрут, ведь будет прекратить указанных улиц и возможно частичное ограничение движения на прилегающих.

Кроме того, запланировано и шествие в центре столицы.

Ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.

Маршрут шествия: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11

Патрульна полиция так же призывает киевлян обратить внимание на ограничение движения на этих улицах.

В связи с проведением массовых мероприятий изменится движение наземного общественного транспорта.

С 11:00 до окончания мероприятий предполагается временное приостановление движения автобусов №№ 24, 62, 114, 118 и троллейбусов № 5, 7, 8, 17.

В случае необходимости движение будет организовано:

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;

автобусов маршрутов №№ 24, 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Владимирской зав действующим маршрутам, далее – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал “Центральный” – ул. Симона Петлюры – ул. Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;

автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до стадиона “Динамо” им. Валерия Лобановского;

автобусов маршрута № 118 от ст. м. “Черниговская” до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Победы, далее по действующим маршрутом.