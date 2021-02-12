В пятницу, 12 февраля, отмечается всемирный зимний день "На велосипеде на работу". К этой инициативе присоединился первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Лодевейк Смоор и записал видео на украинском языке.

Ролик опубликован на официальной Facebook-странице посольства.

Стоит отметить, что зимний день “На велосипеде на работу” отмечается ежегодно каждую вторую пятницу февраля.

В этот день люди пересаживаются на удобный и экологичный вид транспорта, чтобы добраться до работы.

Как сообщили в пресс-службе посольства, для первого секретаря Лодевейка Смоора такой способ добираться на работу является ежедневной обычной практикой в течение уже двух лет его пребывания в Киеве.

Он добирается велосипедом к посольству, расположенному на Подоле, “даже в экстремальных погодных условиях” – например, в метель (в таких случаях велосипед дипломата “имеет специальную резину с шипами для передвижения в зимний период”).

На опубликованном сегодня видео Смоор подъезжает к посольству на велосипеде, несмотря на снежные заносы.

“Доброе утро! Я приезжаю на работу на велосипеде. Ко мне всегда есть вопрос: “Возможно ли это вообще в Киеве?”. Я думаю, что да. Я голландец. У нас нормально ездить на велосипеде. Наше государство поддерживает передвижение на велосипедах. Зимой я имею специальную камеру с металлическими шипами. По моему мнению, снег – это не опасно. Это как песок. Если это лед, я имею шипы. В принципе, это возможно (передвигаться на велосипеде в зимний период, – ред.). Я могу всем рекомендовать”, – отметил Смоор в ролике.

Он уточнил, что таким образом хочет поддержать экологию и осуществить свой вклад в разгрузку трафика на дорогах.

В сообщении пресс-службы посольства, которое есть в распоряжении #Букв, сказано, что с дипломатом часто “происходили курьезы”. Например, когда Смоор приехал к одному из министерств на велосипеде. Работники ведомства “были смущены, ведь что делать с велосипедом, не прописано в официальном протоколе”.

В посольстве отметили, что украинцы часто помогают дипломату и предлагают ему заносить велосипед в помещение, чтобы обезопасить от кражи.