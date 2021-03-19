Россия является самым большим вызовом в области безопасности Великобритании, поэтому страна построит больше ядерного оружия, а Лондон расширит свое присутствие в высокотехнологичных сферах космоса и киберпространства.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в широком отчете британской военной и внешней политики, информирует CNN.

Для достижения своих целей британское правительство хочет увеличить расходы на оборону на 24 млрд фунтов стерлингов (33 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

Правительство также увеличит бюджет других сфер на десятки миллиардов фунтов стерлингов. В частности, 15 млрд фунтов выделят на исследования и разработку в области науки и техники, более 17 млрд фунтов – для борьбы с изменением климата и содействие развитию биоразнообразия и 13 млрд фунтов – на борьбу с коронавирусом.

В документе отметили стратегическое сотрудничество с США и НАТО. Однако страна планирует расширить роль во всем мире, в частности в Индо-Тихоокеанского регионе.

В этом направлении Великобритания готова противостоять вызовам Китая. В документе Пекин описывают, как “крупнейшую государственную угрозу экономической безопасности Великобритании”.

Выступая в парламенте после обнародования доклада, Джонсон раскритиковал Китай за массовое задержание уйгуров в провинции Синьцзян и лечение сторонников демократии в Гонконге. В то же время он заявил, что Лондон должен сотрудничать с Пекином для решения глобальных проблем.

“Нет сомнений, что Китай поставит большой вызов для открытого общества, такого как наше, но мы также работаем с Китаем там, где это соответствует нашим ценностям и интересам, включая построение крепких и позитивных экономических отношений и решение проблем климатических изменений”, – сказал Джонсон.

В 116-страничном отчете Великобритания критикует Россию.

“Россия будет оставаться самой острой прямой угрозой для Великобритании”, – говорится в одном из пунктов.

Отмечается, что страна будет сотрудничать с членами НАТО для обеспечения единой реакции Запада, сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия для “сдерживания ядерных и гибридных угроз нашей безопасности, особенно со стороны России”.

В рамках своей стратегии сдерживания Великобритания увеличит количество ядерных боеголовок до 260, что существенно возрастает по сравнению с ранее объявленной целью в количестве 180 боеголовок.

Королевский флот будет удерживать четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, из которых можно будет запускать эти боеголовки. По крайней мере одна подводная лодка постоянно будет нести службу.

Документ также подтверждает приверженность Великобритании к НАТО, заявляя, что эти силы могут быть направлены на защиту своих европейских союзников.

“Британия останется стойко преданной НАТО и сохранению мира и безопасности в Европе, и на этой надежной основе мы будем искать друзей и партнеров, где бы они ни находились, строя коалицию открытости и инноваций”, – говорится в отчете.

Больше британских войск будет чаще размещаться за рубежом. Страна также обновит свои военные объекты в таких странах, как Сингапур, Оман, Кения и Гибралтар.

В отчете описываются планы по расширению космических операций Великобритании. Британские военные сформируют космическое командование, которое “обеспечит то, чтобы вооруженные силы имели передовые возможности для продвижения интересов Великобритании на Земле и в космосе” к этим летом.

В докладе говорится о том, что Великобритания является третьим по мощности кибергосударством в мире. Она попытается использовать эту власть в новой Национальной киберсиле, которая будет интегрирована с антитеррористическими и военными силами.