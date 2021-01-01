Великобритания окончательно вышла из Евросоюза: что изменилось

За час до 2021 года Великобритания окончательно утратила статус государства-члена Европейского Союза и вышла из единого рынка.

Об этом сообщает BBC.

Фактический выход произошел через четыре с половиной года после референдума, на котором большинство британцев высказались за выход из Евросоюза.

Отметим, что с 31 января 2020 года Великобритания практически потеряла статус члена ЕС, но происходил так называемый переходный период. В течение года государство все еще оставалось в едином рынке ЕС, поэтому на него распространялись некоторые правила Евросоюза.

До конца 2020 года лидеры ЕС и Великобритании должны были согласовать новые правила торгового сотрудничества. Однако стороны затянули переговоры о торговом соглашении, поскольку не смогли сначала найти компромисс в некоторых спорных вопросах. В частности, Великобритания и ЕС спорили о правилах рыбалки, конкуренции и обеспечения выполнения будущего соглашения.

В то же время соглашение необходимо было принять до конца 2020 года. В противном случае пострадали бы обе стороны переговоров и начался бы процесс “жесткого” Brexit. Торговля между ЕС и Великобританией осуществлялась бы с наложением пошлины и прохождением пограничных проверок.

24 декабря 2020 года стороны согласовали соглашение о торговле. В 23:00 31 января 2020 переходный период завершился и вступили в силу новые правила поездок, торговли, иммиграции и безопасности сотрудничества.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что государство теперь “держит свободу в собственных руках” и может решать вопросы “иначе и лучше”.

Ожидаются определенные задержки по поставкам товаров, поскольку бизнесу необходимо адаптироваться к новым правилам.