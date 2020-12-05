Об этом сообщает BBC News.
Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию 8 декабря. Исполнительный директор ведомства Крис Хопсон рассказал, что вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц страны.
Пока эти британские больницы проводят мониторинг того, сколько немедленных вакцинаций нужно сделать в их районах. Так, они должны учесть количество жителей домов престарелых, медицинского персонала и людей старше 80 лет. Именно эти люди входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.
- Некоторые страны мира уже готовятся к старту глобальной вакцинации от коронавируса. Именно поэтому люди чаще думают о том, что они будут чувствовать после спасительного укола. #Буквы ранее писали о том, что чувствовал доброволец, который тестировал одну из вакцин.
- Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.