Великобритания станет первой в мире страной, которая начнет вакцинацию населения от коронавируса. Первые пациенты получат спасительную инъекцию на следующей неделе.

Об этом сообщает BBC News.

Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию 8 декабря. Исполнительный директор ведомства Крис Хопсон рассказал, что вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц страны.

Пока эти британские больницы проводят мониторинг того, сколько немедленных вакцинаций нужно сделать в их районах. Так, они должны учесть количество жителей домов престарелых, медицинского персонала и людей старше 80 лет. Именно эти люди входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.

Некоторые страны мира уже готовятся к старту глобальной вакцинации от коронавируса. Именно поэтому люди чаще думают о том, что они будут чувствовать после спасительного укола. #Буквы ранее писали о том, что чувствовал доброволец, который тестировал одну из вакцин.