Представители Венецианской комиссии отказались от идеи проведения заседания в Венеции (Италия) из-за коронавируса.

Об этом сообщает Twitter ведомства.

В связи со вспышкой коронавируса принято решение согласовать запланированные документы в письменном виде.

“Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме”, – сказано в сообщении.

Больше всего зараженных в районе Ломбардия. В связи со вспышкой вируса в трех северных регионах – Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья закрыты школы и университеты, музеи и театры, запрещены массовые мероприятия. Такие меры продлятся минимум до 8 марта.

Ранее в Италии госпитализировали гражданку Украины с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.