Об этом сообщает Twitter ведомства.
В связи со вспышкой коронавируса принято решение согласовать запланированные документы в письменном виде.
“Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводили пленарное заседание в Венеции. Вместо этого неотложные мысли на запрос государств и согласованы тексты будут утверждаться в письменной форме”, – сказано в сообщении.
Больше всего зараженных в районе Ломбардия. В связи со вспышкой вируса в трех северных регионах – Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья закрыты школы и университеты, музеи и театры, запрещены массовые мероприятия. Такие меры продлятся минимум до 8 марта.
Ранее в Италии госпитализировали гражданку Украины с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.