Об этом сообщает пресс-служба Венецианской комиссии.

“13 мая 2020 года глава Верховной рады Украины направил запрос на мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона Украины “О всеукраинском референдуме”, – сказано в сообщении.

При этом дата оглашения заключения комиссии не сообщается.

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о референдуме через несколько недель.