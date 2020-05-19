Об этом сообщает пресс-служба Венецианской комиссии.
“13 мая 2020 года глава Верховной рады Украины направил запрос на мнение Венецианской комиссии относительно проекта закона Украины “О всеукраинском референдуме”, – сказано в сообщении.
При этом дата оглашения заключения комиссии не сообщается.
Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о референдуме через несколько недель.
- 28 февраля вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа одобрила окончательный вариант проекта закона “О всеукраинском референдуме”.