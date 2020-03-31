Генпрокурор Ирина Венедиктова хочет, чтобы сотрудники Офиса Генерального прокурора перечислили свой однодневный заработок на борьбу с коронавирусом.

Об этом в Facebook юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.

“В условиях ухудшения эпидемической ситуации в государстве, с целью принятия мер по предотвращению дальнейшего распространения среди населения вирусной болезни, прошу поддержать инициативу президента Украины о перечислении для указанных целей однодневного заработка работников офиса Генерального прокурора. Сведения по поддержанию такой инициативы работниками не позднее 1 апреля 2020 предоставить в департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности”, – говорится в письме Венедиктовой, которое направлено заместителям Генпрокурора и руководителям самостоятельных структурных подразделений.