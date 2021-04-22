Венедіктова не знає, де зараз знаходиться екссуддя Чаус

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого викрали у Молдові.

Про це вона заявила в ефірі передачі “Право на владу”.

Венедіктова зазначила, що на цю мить невідомо, де знаходиться після викрадення в Молдові Чаус.

“Де зараз знаходиться Чаус мені, як генпрокурору, невідомо”, – сказала вона.

Вона заявила, що нові деталі у питанні можуть з’являтися після того, як в Україні відкриють кримінальне провадження у цій справі.

“Якщо у нас буде зареєстровано кримінальну справу з цього питання, то органи досудового розслідування будуть з цим розбиратися”, – сказала вона.

Генпрокурорка зазначила, що сьогодні є справа в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і до екстрадиції Чауса залишалися лічені дні.

При цьому вона підкреслила, що в Офіс генпрокурора надійшов депутатський запит Володимира Ар’єва (фракція “Європейська солідарність”) з цього приводу.

“В зазначені терміни ми на цей запит дамо відповідь”, – сказала генпрокурорка.