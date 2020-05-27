Прокуроры САП опубликовали открытое письмо, в котором выразили свое несогласие с критикой Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая обвинила САП в бездействии, отсутствии результатов работы и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств.

Об этом говорится в открытом письме прокуроров САП.

“Генпрокурор, его первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Поэтому не понятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовном производстве, которые расследуются НАБУ, и какие нормы закона позволяют давать оценку таким производством”, – говорится в письме.

Прокуроры САП категорически не согласны с утверждением генпрокурора об их бездействие, отсутствие результатов работы и нарушении разумных сроков по уголовным производствам.

В ведомстве отметили, что уголовные производства, в которых, как указала Венедиктова, было сообщено о подозрении два-четыре года назад, а следствие не завершено, “достались им в наследство от дореформенной Генпрокуратуры”. Поэтому, по мнению САП, следует спросить у прокуроров, которые сейчас работают в Офисе генпрокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд.

В САП утверждают, что невозможно за полгода “расставить все точки над “и” в уголовных процессах, которые находились в других органах досудебного расследования в течение пяти и более лет”.

В открытом письме также опровергаются заявления генпрокурора, относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

Вчера на сайте Офиса генпрокурора опубликовали видеообращение генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором она обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в многочисленных нарушениях. Генпрокурор пообещала отреагировать на такую ​​работу САП.

“В первую же неделю моего пребывания в должности генпрокурора – 24 марта – мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушений и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов. Впрочем, прошло 2 месяца, а воз и ныне там” – сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, изучение состояния организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

Она сообщила, что в ряде актуальных и резонансных производств, в которых чиновникам сообщено о подозрении несколько лет назад, следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены.