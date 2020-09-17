Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, которого считают причастным к преступной схеме со взяткой.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Уголовное сага, связанная с депутатом имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю – материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно – одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Благодарная прокурорам САП за качественную подготовку дела и умение в сжатые сроки анализировать сложные материалы”, – отметила Венедиктова.

Она также добавила, что генеральный прокурор “не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП”.

По ее словам, генпрокурор имеет право изучать материалы дела, а “не справки или отдельные части НСРД (негласных следственных (розыскных) действий)”.

Как известно, Антикоррупционное бюро во вторник опубликовало видео, где доверенное лицо нардепа Александра Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 000 долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который готовит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу. В записанном видео нардеп говорит, что за поправки по зеленому тарифу в предыдущем законе депутаты получили по 80 000 долларов.

Вечером суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом от “Слуги народа” Александром Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.