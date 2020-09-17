Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
“Уголовное сага, связанная с депутатом имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю – материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно – одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Благодарная прокурорам САП за качественную подготовку дела и умение в сжатые сроки анализировать сложные материалы”, – отметила Венедиктова.
Она также добавила, что генеральный прокурор “не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП”.
По ее словам, генпрокурор имеет право изучать материалы дела, а “не справки или отдельные части НСРД (негласных следственных (розыскных) действий)”.
Как известно, Антикоррупционное бюро во вторник опубликовало видео, где доверенное лицо нардепа Александра Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 000 долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.
На видео также присутствует и Юрченко, который готовит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу. В записанном видео нардеп говорит, что за поправки по зеленому тарифу в предыдущем законе депутаты получили по 80 000 долларов.
Вечером суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом от “Слуги народа” Александром Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.
- 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
- Накануне глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Александр Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.