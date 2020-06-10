Об этом сообщает пресс-служба политической партии “Европейская солидарность”.

“Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления – вмешательство в деятельность Генерального прокурора”, – заявил Порошенко.

По словам пятого президента, Украина сегодня возвращается во времена Виктора Януковича, а произошедшие события являются преследованием лидера оппозиции.

“Мы будем требовать как неотложной встречи с Генеральным прокурором, в том числе, подчеркиваю, что в соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституции, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан участвовать во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем”, – пояснил он.

Также Порошенко рассказал, что при встрече с Венедиктовой депутаты потребовали от нее выполнять законные процессуальные действия.

“Делайте следственные действия и ответьте на вопросы о нерегистрации в Едином реестре дела о препятствовании народному депутату, не регистрации в Едином реестре дела о препятствовании деятельности журналистов, не регистрации дела против сотрудников ГБР за превышение властных полномочий при организации без решения суда штурма музея, других позиций процессуальных нарушений, которые были брутальные”, – уточнил он.