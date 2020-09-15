Такое заявление она сделала, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы с вами становимся свидетелями скандалов, когда материалы досудебного следствия просто сливаются конкретным депутатам или в СМИ. Мы все помним супермедийный кейс НАБУ и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – ред.) по мотивам пленок ОАСК. Прошло более 3 месяцев с момента уведомления о подозрении. Как рьяно писалось тогда, что Венедиктова что-то блокирует, возникла даже запись в СМИ с разговорами прокуроров – и что дальше? Ходатайство об отстранении судей было направлено мной в Высший совет правосудия по рапорту прокурора САП. При чем рапорту, который я сама запросила. При этом материалов от НАБУ до сих пор у меня на столе нет”, – подчеркнула Венедиктова.

“Когда мы говорим об арестах, отправлении в тюрьму людей с особым статусом – а судьи имеют статус и судейские гарантии – без материалов производств это невозможно. Я не позволю беспредела в этой стране, потому что потом каким-то образом это может коснуться каждого”, – добавила генпрокурор.

Как известно, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.

Впоследствии появилась информация, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк). В общей сложности было сообщено о подозрении 12 лицам.

Известно, что глава ОАСК, его заместитель, пятеро судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины и еще 4 лиц (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и преследовала цель захвата государственной власти.

НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Вовк, в свою очередь, заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.