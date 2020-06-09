Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы Офиса генпрокурора.

Об этом она заявила в интервью “Українським новинам”.

Генпрокурор сказала, что зарплаты в 38 000 грн, которую она получает на руки, не хватает для содержания семьи и домашних животных. Зарплаты генпрокурора, по ее словам, “недостаточно для того, чтобы обеспечить все расходы, поэтому ей приходится пользоваться своими сбережениями”.

“Я думаю, что сейчас “съем” всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата “на руки” 38 тысяч грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы”, — рассказала Венедиктова.

По поводу взяток она ответила, что ей их не предлагали.

Напомним, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Ирину Венедиктову генеральным прокурором.