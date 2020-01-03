Об этом она проинформировала в видеообращении, которое обнародовала пресс-служба ГБР.
Венедиктова отметила, что в Бюро, в составе управления организации досудебного расследования, создано и работает отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. Его штатная численность составляет сегодня 25 следователей.
“В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет подана новая структура Бюро, в которой предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства”, – подчеркнула Венедиктова.
По ее словам, в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Эти производства содержат 2 тыс. 897 эпизодов преступной деятельности. Среди них наиболее резонансными являются уголовные производства, касающиеся массовых убийств, которые произошли 18-20 февраля 2014 года. Еще ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников протестов.
“В ближайшие дни мы обработаем документы и решим вопрос перехода следователей из ГПУ в ГБР”, – рассказала Венедиктова.
(На видео – с 2:05)
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