Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню российского певца Льва Лещенко, который входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Этот День Победы Порохом пропах, Это праздник С сединою на висках. Это радость Со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы!” – процитировала Венедиктова песню.

Стоит отметить, что Лещенко входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Сам певец заявляет, что “помогал возвращать Крым”, который оккупировали в начале 2014 года.

В частности, 11 марта 2014 года он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. Лещенко также не один раз за время оккупации выступал в Крыму.

Кроме того, он высказывался и о войне на Донбассе.

“Не надо бомбить города и села, прекратите агрессию – и сразу сложит оружие юго-восток Украины. Надо выйти на путь мирных переговоров и человеческого компромисса. Мы же один этнос! Что же мы делим?!” – заявил в 2014 году Лещенко в интервью изданию “Аргументы и факты”.