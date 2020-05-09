Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!” – процитировала Венедиктова песню.
Стоит отметить, что Лещенко входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Сам певец заявляет, что “помогал возвращать Крым”, который оккупировали в начале 2014 года.
В частности, 11 марта 2014 года он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина по Украине и Крыму. Лещенко также не один раз за время оккупации выступал в Крыму.
Кроме того, он высказывался и о войне на Донбассе.
“Не надо бомбить города и села, прекратите агрессию – и сразу сложит оружие юго-восток Украины. Надо выйти на путь мирных переговоров и человеческого компромисса. Мы же один этнос! Что же мы делим?!” – заявил в 2014 году Лещенко в интервью изданию “Аргументы и факты”.
- Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.