Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“В пятницу, 27 марта 2020 года, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора двух своих новых заместителей – Андрея Любовича и Алексея Симоненко”, – говорится в сообщении.

Андрей Любович родился в 1976 году в г. Днепропетровске. Работу в органах прокуратуры начал в 1998 году. Работал на должностях помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры районной прокуратуры Днепра, начальником управления Днепропетровской облпрокуратуры, начальником отдела прокуратуры Киева. С 22 января 2015 работал заместителем прокурора Киева.

2 апреля 2015 – октябрь 2016 года – назначен прокурором Донецкой области.

После освобождения из прокуратуры создал ФЛП – предоставлял услуги в сфере права.

Игорь Сидоренко родился в 1978 году в Глухове Сумской области. Работать в органах прокуратуры начал с должности следователя прокуратуры Белопольского района Сумской области. Также работал в Службе безопасности Украины. В января 2020 года он подавал декларацию на должность заместителя председателя Государственного бюро расследований. Тогда обязанности главы ГБР исполняла Ирина Венедиктова.