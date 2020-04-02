Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в четверг Венедиктова представила Мустеца коллективу Генеральной прокуратуры и рассказала, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генпрокурора.

Мустеца Игорь Васильевич родился 23 июня 1980 в городе Черновцы. В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, а уже в 2013 году – Национальную академию прокуратуры Украины.

В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. Занимал должности: помощника прокурора г. Черновцы, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.

С февраля 2011 года по апрель 2014 года – прокурор Шевченковского района г. Черновцы.

С апреля 2014 года – сентябрь 2016 – заместитель прокурора Черновицкой области.

С сентября 2016 года был первым заместителем прокурора Черновицкой области.

В декларации за 2018 Мустеца указал, что не имеет в собственности квартир и пользуется автомобилем Volkswagen Touareg (2013 года выпуска), которым владеет совместно с супругой.