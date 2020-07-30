Об этом сообщили в Facebook бывший генпрокурор Юрий Луценко и юрист, основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.

Экс-глава генпрокуратуры Луценко написал “В бой идут одни… молодые лица” и добавил к посту фото второго президента Украины Леонида Кравчука, которого назначили главой украинской делегации в ТКГ, и копию приказа генпрокурора Ирины Венедиктовой о назначении ее внештатного советника.

Согласно документу, внештатным советником генпрокурора на общественных началах на основании его же заявления стал Святослав Пискун.

Александр Леменов в свою очередь напомнил, что Пискун имеет опыт работы в генпрокуратуре, выступал против переаттестации прокуроров и может быть причастен к коррупционным преступлениям:

“Напомню, этот персонаж на посту “заработал” на шикарную виллу в Ле Канне на Лазурном побережье Франции за несколько миллионов евро, а может и десятков миллионов. Об этом когда-то писал в блоге Сергей Лещенко. Так вот, этот усатый прокурорский “отставник” как-то написал жалобу на аттестацию прокуроров в римский офис международной организации IDLO. И отдельным абзацем обо мне, что я угрожаю прокурорам очисткой. Какая честь, когда негодяи пишут кляузы на тебя”, — написал он.

Отметим, что несмотря на то, что назначение состоялось еще 27 июля, официальных заявлений Офиса генпрокурора об этом не было.

Кто такой Святослав Пискун?

Святослав Пискун — украинский политический деятель, генерал-лейтенант налоговой милиции, Государственный советник юстиции 1 класса, Председатель Союза юристов Украины, вице-президент Международного фонда юристов Украины, член Высшего совета юстиции Украины.

Он единственный человек в истории Украины, который занимал должность генерального прокурора Украины трижды: в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 годах.

Пискуну сейчас 61 год. Он окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. С 1984 по 1988 работал в прокуратуре Ирпеня, с 1990 по 1997 — в органах прокуратуры Киева и Киевской области.

Следующие 5 лет посвятил работе в Государственной налоговой администрации Украины.

В июле 2002, во времена президентства Леонида Кучмы, впервые стал генпрокурором, сменив на этом посту Николая Гарника.

Позже был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, пока в декабре 2004 не был вновь назначен генеральным прокурором.

В 2006-2007 годах был нардепом, заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

26 апреля 2007 восстановлен в должности Генерального прокурора. 24 мая 2007 указом президента Виктора Ющенко освобожден от должности. В 2009 году Пискун пытался восстановиться в должности через суд, но не удалось.

В 2012 году Пискун, будучи депутатом 6-го созыва, поддержал скандальный “Закон Кивалова-Колесниченко”, который позже Конституционный Суд признал неконституционным и утратившим силу.