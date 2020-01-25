Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова призвала народных депутатов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допросов в ГБР пятого президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее видеообращение обнародовано на сайте ГБР.

“Относительно безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата – это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан. Если вы считаете необходимым встретиться со мной – давайте встретимся! Но я очень прошу: не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко”, – отметила Венедиктова.

По ее мнению, подобные действия нардепов выглядят как “воздействие на следственные действия”.

“К тому же он (Петр Порошенко, – ред.) 27 раз не являлся на допросы”, – добавила глава ГБР.

Венедиктова заверила, что ГБР отвечает в четко установленный законом срок на все обращения граждан, и призвала не манипулировать на этой теме.

Отдельно она обратилась к Петру Порошенко.

“Кроме того, я хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как, например, обращения граждан. Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями”, – заявила Венедиктова.