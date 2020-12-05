Глава ОГП Ирина Венедиктова считает, что генеральный прокурор — это человек, который является заместителем главы государства по вопросам справедливости.

Такое мнение она озвучила в интервью Наталии Мосейчук для проекта “VIP з Мосейчук”.

Журналистка вспомнила скандальное высказывание президента Владимира Зеленского во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в июле прошлого года о тогдашнем главе Офиса генпрокурора Руслане Рябошапке.

“С тех пор, как у нас есть большинство в парламенте, я могу сказать со 100-процентной уверенностью, что генеральный прокурор будет моей человеком”, — сказал Зеленский.

Мосейчук спросила Венедиктову, чьим “парнем” она является. Генпрокурор заверила, что она независима.

“Ну давайте все же вернем, что, наверное, не “парень”, а генпрокурор, независимо от гендера. Во-вторых: президент, когда предлагал эту должность, он ни в коем случае права собственности на нее не ставил. И какое-то присвоение…. Как к вещи не относился. Я думаю, что как раз (и для людей, и для президента, а президент чувствует ожидания людей) очень важно, чтобы генеральный прокурор выполнял то, для чего его туда поставили”, — сказала она.

Размышляя на тему того, “для чего ее туда поставили”, Венедиктова заявила, что считает себя заместителем президента.

“Что такое генеральный прокурор? Это заместитель президента по справедливости как раз. Меня поставили навести порядок. Я считаю, что я с этой задачей сейчас справляюсь”, — заявила она.

На видео с 3:15 минут

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского в марте текущего года. #Буквы рассказывали, что известно о новой руководительнице ведомства.

До этого Венедиктова несколько месяцев исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований, а раньше была нардепом от “Слуги народа”.