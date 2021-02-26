Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что уголовных производств по "ПриватБанку" в целом было открыто более 30 тысяч, но актуальными сейчас являются только несколько десятков.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Производств по “ПриватБанку” достаточно. Я думаю, что будет интересно узнать, что их 30 тысяч было. 20 тысяч уже закрыто. Из этой массы 700 производств, которыми мы сейчас занимаемся, — по малозначительным служебным преступлениям, 40 из них — актуальных”, — отметила генпрокурор.

Венедиктова напомнила, что производство, в котором о подозрении на днях было объявлено нескольким топ-менеджерам банка, расследовалось с марта 2017 года.