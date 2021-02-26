Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“Производств по “ПриватБанку” достаточно. Я думаю, что будет интересно узнать, что их 30 тысяч было. 20 тысяч уже закрыто. Из этой массы 700 производств, которыми мы сейчас занимаемся, — по малозначительным служебным преступлениям, 40 из них — актуальных”, — отметила генпрокурор.
Венедиктова напомнила, что производство, в котором о подозрении на днях было объявлено нескольким топ-менеджерам банка, расследовалось с марта 2017 года.
- Ранее сообщалось, что по делу “ПриватБанка” подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза.
- В частности, правоохранители объявили о подозрении и задержали бывшего первого заместителя главы правления “ПриватБанка” Владимира Яценко 22 февраля при попытке выезда из Украины.
- Экс-чиновник планировал выехать из Украины частным самолетом в направлении Вены, вылетев из Днепра. К попытке побега может быть причастен бывший владелец банка, олигарх Игорь Коломойский.
- Накануне ВАКС направил Яценко под арест на два месяца (до 22 апреля 2021) по подозрению в растрате в особо крупных размерах. Однако за него был внесен залог в размере 52 млн.